Сегодня свой 68-ой день рождения отмечает президент России Владимир Путин

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает 68-ой день рождения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, первую половину дня президент проведёт на работе: у него запланировано больше десятка международных телефонных разговоров.

— А что касается второй половины дня, то наверняка будут и друзья, и родные, как это традиционно бывает, — рассказал журналистам РИА Новости Дмитрий Песков.

Прошлый 67-й день рождения Путин встретил на природе в кругу родных и близких людей. Среди подарков, которые получил президент — бочки с вином от президента Молдавии Игоря Додона.