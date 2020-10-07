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7октября
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сегодня, 11:50 9

Сегодня свой 68-ой день рождения отмечает президент России Владимир Путин

Сегодня свой 68-ой день рождения отмечает президент России Владимир Путин
Фото: РИА Новости

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает 68-ой день рождения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, первую половину дня президент проведёт на работе: у него запланировано больше десятка международных телефонных разговоров.

— А что касается второй половины дня, то наверняка будут и друзья, и родные, как это традиционно бывает, — рассказал журналистам РИА Новости Дмитрий Песков.

Прошлый 67-й день рождения Путин встретил на природе в кругу родных и близких людей. Среди подарков, которые получил президент — бочки с вином от президента Молдавии Игоря Додона.

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#политика #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Владимир Путин - Президент всего Мира!!!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Бери выше. Владимир Путин - Президент всей Галактики!!!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Не, президентом Галактики будет преемник Путина

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    58 минут назад

    У Путина нет приемников, есть только дублеры.

  • inoy

    inoy
    45 минут назад

    исчезла статья про шубы с ВВП))), салон не прикрыли?

  • Алиса65

    Алиса65
    34 минуты назад

    Не пора ли на пенсию дяде вове?

  • Сэр

    Сэр
    19 минут назад

    иной, не ной

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 минут назад

    Обнулился бы до 7..И пошел опять в школу.

  • inoy

    inoy
    4 минуты назад

    да мне до фонаря!!! на шубы и сЭров

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