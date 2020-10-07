В предверии зимы в Благовещенске наносят новую разметку

Фото: www.instagram.com/mkpgstk/

Рабочие приступили к последнему в этом году нанесению разметки. Обычно такие работы проводятся 3-4 раза в год. Зимой разметку не наносят: чтобы краска высохла, температура воздуха должна быть не ниже 5 градусов, рассказали в пресс-службе ГСТК.

Наносить разметку перед зимой обязательно, ведь она должна продержаться до апреля. Следующие работы будут возможными лишь с потеплениями. В год по городу специалисты наносят более 90 тысяч квадратных метров разметки. Чтобы не создавать дополнительных неудобств на дорогах, специалисты работают как в дневное, так и в ночное время суток.

Просмотров всего: 376

#дороги #транспорт

распечатать

zaretskaya