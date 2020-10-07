Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 2

В предверии зимы в Благовещенске наносят новую разметку

В предверии зимы в Благовещенске наносят новую разметку
Фото: www.instagram.com/mkpgstk/

Рабочие приступили к последнему в этом году нанесению разметки. Обычно такие работы проводятся 3-4 раза в год. Зимой разметку не наносят: чтобы краска высохла, температура воздуха должна быть не ниже 5 градусов, рассказали в пресс-службе ГСТК.

Наносить разметку перед зимой обязательно, ведь она должна продержаться до апреля. Следующие работы будут возможными лишь с потеплениями. В год по городу специалисты наносят более 90 тысяч квадратных метров разметки. Чтобы не создавать дополнительных неудобств на дорогах, специалисты работают как в дневное, так и в ночное время суток.

Просмотров всего: 376

#дороги #транспорт

распечатать


Общество

Из-за ремонта Амурской изменится схема маршрута № 39
Общество 6

Из Благовещенска можно улететь недорого
Общество 1

Жители села Тавричанка оказались отрезаны от цивилизации
Общество

Автобусы «К» и «3» в Благовещенске изменят маршруты
Комментарии
Показать все (2)
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мы в 90-х разметку известью наносили в январе.

    Комиссия принимала и нам оплачивали как за настоящую.

    Это были девяностые, мы выживали как могли...

  • inoy

    inoy
    49 минут назад

    раньше разметка толстым слоем с прошлых лет оставалась но ее опять освежали, теперь 2-3 раза в год и не хватает, оно нам НАНО? ваше НАНО((

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь