Из-за ремонта Амурской изменится схема маршрута № 39
В связи с устройством поземных инженерных сетей на улице Амурской между улицами Новой и Артиллерийской в период с 9 по 11октября изменится маршрут движения автобусов по маршруту № 39, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.
Объезд маршрутом № 39 общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме движения: Ленина – Мухина – Горького – далее по стандартному маршруту движения автобуса.
Администрация Благовещенска просит жителей и гостей города учитывать изменения в движении транспорта при планировании передвижения автотранспортом.
Просмотров всего: 364