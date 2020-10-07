Из-за ремонта Амурской изменится схема маршрута № 39

В связи с устройством поземных инженерных сетей на улице Амурской между улицами Новой и Артиллерийской в период с 9 по 11октября изменится маршрут движения автобусов по маршруту № 39, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.



Объезд маршрутом № 39 общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме движения: Ленина – Мухина – Горького – далее по стандартному маршруту движения автобуса. Администрация Благовещенска просит жителей и гостей города учитывать изменения в движении транспорта при планировании передвижения автотранспортом.

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