Стала известна стоимость российской вакцины от COVID-19

— Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами, — сказал Артемьев.

Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей.

— Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран, — добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.

По словам Артемьева, анализ по референтным странам в данном случае ничего не дает, потому что официальное свидетельство о регистрации вакцины есть только в России, все остальные компании проходят еще этапы испытаний во всех странах.

— Мы следим, конечно, за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по медицинским показателям, но это не является юридическим факторам для нас, — добавил он.

Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщала, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября. Завершить процедуру регистрации вакцины планируется к 15 октября.