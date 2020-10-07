Кому принадлежит внедорожник, на котором звезда «Холостяка» сбила человека

Разбирательства ожидают не только находившуюся за рулём Викторию Короткову, но и владельца джипа. Машина принадлежит молодому столичному бизнесмену, у которого есть супруга и дети. Судя по всему, помимо допросов в полиции ему придётся держать ответ и перед законной супругой.

Трагедия разыгралась в ночь на вторник на Кутузовском проспекте. Примерно в полночь участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова мчалась по Кутузовскому проспекту на новом внедорожнике Gelandewagen. Неожиданно, вопреки здравому смыслу, широкую скоростную трассу стал перебегать мужчина. Большинство машин успели увернуться или затормозить перед нарушителем. Но, когда он пересёк разделительную полосу и бросился дальше, навстречу неслась Короткова. Заметив пешехода, она выскочила на разделительную полосу, чтобы избежать столкновения, однако всё же задела его. От удара мужчина отлетел на дорогу и попал под колёса «ягуара». Машина несколько метров протащила его по асфальту. 39-летний Александр скончался на месте от полученных травм. После столкновения Короткова вылезла из машины и стала осматривать повреждения вместо того, чтобы сразу вызвать скорую пострадавшему.

Прибывшим на место врачам пришлось констатировать смерть пешехода. О погибшем известно лишь то, что он работал в концертно-развлекательном центре на Арбате и проживал с мамой. То, что он перебегал дорогу в неположенном месте, ничего не меняет. Коротковой придётся отвечать за его смерть в любом случае. Первые же пункты Правил дорожного движения говорят о том, что автомобиль является источником повышенной опасности, а водитель должен сделать всё, чтобы не пострадали другие люди. Степень ответственности девушки будет зависеть и от того, насколько щепетильно она соблюдала Правила дорожного движения перед столкновением. Смягчить или усугубить её участь может любая деталь: с какой скоростью двигалась машина перед столкновением, в какой момент она заметила пешехода, что предприняла, в какой последовательности, в каком состоянии находилась. Всё это изучат эксперты.

Допустимая скорость на этом участке Кутузовского проспекта — 80 км/ч. По следам торможения и записям камер эксперты быстро и довольно точно установят реальную скорость автомобиля Mercedes-Benz. Если она была превышена хотя бы на 1 км/ч, это уже будет считаться нарушением правил и отягчающим обстоятельством для следствия и суда. В правилах чётко оговаривается, как водитель должен ехать в условиях плохой и недостаточной видимости, на скользкой дороге и при плохой погоде.

Девушка была за рулём автомобиля Gelandewagen, который зарегистрирован на крупного московского предпринимателя, владельца аптек 33-летнего Рагима Шамшилова. Этот Mercedes-Benz хорошо знаком столичным гаишникам: на машине числится 59 штрафов, причём 44 из них — за превышение скорости на 20–40 километров в час. Также имеется несколько штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков и два штрафа за превышение скорости на 60 километров в час.

Легендарный Gelandewagen последнего поколения, стоимость которого стартует с десяти миллионов рублей, оказался у Коротковой неслучайно. По некоторым данным, девушку и аптекаря связывают близкие отношения. Только вот в этой истории есть нюанс: бизнесмен женат и имеет ребёнка. Смазливая красотка за рулём внедорожника Шамшилова стала полной неожиданностью для его близких. По крайней мере, его сестра впервые слышит о существовании Коротковой и о том, что у её брата с ней могли быть отношения.

— Я не знаю, кто такая Короткова. У Рагима есть жена, у них нормальные отношения. Никогда их с этой Викой не видела, — рассказала Лайфу сестра Рагима Шамшилова.

В любом случае бизнесмену предстоят разбирательства как в МВД, которое расследует эту аварию, так и дома. Придётся объяснить, почему он пустил за руль своей машины красотку и откуда она ехала.

Виктория Короткова приехала в Москву из Калининграда, где она закончила местный университет и получила диплом зоотехника на факультете биоресурсов. По специальности не работала, да и зачем девушке с такой внешностью вообще работать. В 16 лет Виктория участвовала в конкурсе «Мисс Калининград», где вошла в тройку победительниц, а в 18 лет стала участницей конкурса «Мисс Россия». Как рассказывала сама Виктория, её содержал муж. Но брак был неудачным и пара развелась, потому что он её якобы бил.

Девушка стала известной после участия в шоу «Холостяк» на ТНТ, в котором она боролась за сердце певца Егора Крида. Короткова ему понравилась, но до победы дело не дошло. Она не была замечена в скандалах, но многие после шоу «Холостяк» приписывали ей роман с братом Тимура Юнусова (Тимати) Артёмом, а некоторые и вовсе писали, что она якобы вышла замуж и даже замечали кольцо на безымянном пальце. Только всё это оказалось лишь слухами. Сама девушка никак не подтверждала информацию, а только тщательно скрывала свою личную жизнь.

Что касается Рагима Шамшилова, то он зарабатывает на лекарствах. Закончил медицинский университет имени Сеченова и решил открыть свой бизнес.

У Рагима Шамшилова есть сеть аптек «Авиценна фарма». Компания была зарегистрирована в 2009 году и являлась достаточно прибыльной. Только в 2019 году дела шли не очень: убыток составил почти два миллиона рублей. Претензии к компании были также со стороны сотрудников. В 2019 году мужчина по фамилии Монько подал четыре судебных иска к фирме за невыполнение обязательств по трудовому договору.

Также бизнесмену принадлежит ещё одна крупная фармацевтическая компания — «Синапсис», зарегистрированная в 2018 году. Претензии к этой фирме тоже есть: за 2020 год было подано три судебных иска.

Шамшилов преуспел и в торговле электронной техникой. В его управлении есть компания «Рево чардж Рус», зарегистрированная в 2016 году. Доход она начала приносить только в 2018 году. 2019 год стал для этого бизнеса самым хлебным: чистая прибыль составила почти 90 миллионов рублей.