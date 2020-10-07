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7октября
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сегодня, 11:15 1

ДальГАУ теперь в тренде: университет завёл себе TikTok

ДальГАУ теперь в тренде: университет завёл себе TikTok

Дальневосточный государственный аграрный университет завёл официальный аккаунт в ТикТоке. Среди амурских вузов он стал первым, кто откликнулся на модные тенденции

Здесь будут размещать ролики о жизни университета. В рубрике «Чё как» расскажут новости университета. А в «Наука в три пятнадцать» преподаватели расскажут просто о сложном.

Ещё в ТикТоке вуза есть рубрика «Танцевальная_связка». Здесь все желающие смогут научиться танцевать вместе с творческими коллективами ДальГАУ.

— Сегодня соцсети – не просто личные страницы с домашними фото. А популярнейшие приложения, которые позволяют делиться творчеством с другими людьми. Деятельность университета направлена на работу с молодёжью. Поэтому мы ищем новые способы общения как с ребятами, которые уже учатся в нашем вузе, так и с теми, кто ещё только задумывается о своей будущей профессии, — рассказал начальник управления по воспитательной работе Дальневосточного ГАУ Андрей Билько.

Создавать контент будут преподаватели и деканы, чтобы показать студентам, что в вузе работают не только грамотные специалисты, но и просто интересные люди.

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#вузы #жизнь #образование #студенты #интернет

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    34 минуты назад

    Простите, редактор совсем ушёл?

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