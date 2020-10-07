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7октября
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сегодня, 11:03 1

Во Владивостоке зацвели деревья

Во Владивостоке зацвели деревья
Фото: instagram.com/blog_vladivostok

Жители Владивостока запечатлели необычное для октября явление, в городе началась весна: выросли одуванчики, появились почки на сирени и зацвёл багульник, сообщает otvprim.ru.

— Во Владивостоке как бы 6 октября, но плыл по городу запах сирени, многие скажут — фотошоп, — делятся впечатлениями местные жители.

Необычные явления наблюдают во всём Приморском крае: «В Кипарисово яблони и жимолость снова зацвели — чудо», «На Выселковой жёлтые одуванчики выросли», «У меня и смородина в саду решила почки выпустить».

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#природа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Конец света

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