Во Владивостоке зацвели деревья
Жители Владивостока запечатлели необычное для октября явление, в городе началась весна: выросли одуванчики, появились почки на сирени и зацвёл багульник, сообщает otvprim.ru.
— Во Владивостоке как бы 6 октября, но плыл по городу запах сирени, многие скажут — фотошоп, — делятся впечатлениями местные жители.
Необычные явления наблюдают во всём Приморском крае: «В Кипарисово яблони и жимолость снова зацвели — чудо», «На Выселковой жёлтые одуванчики выросли», «У меня и смородина в саду решила почки выпустить».
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