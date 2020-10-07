Во Владивостоке зацвели деревья

Фото: instagram.com/blog_vladivostok

— Во Владивостоке как бы 6 октября, но плыл по городу запах сирени, многие скажут — фотошоп, — делятся впечатлениями местные жители.

Необычные явления наблюдают во всём Приморском крае: «В Кипарисово яблони и жимолость снова зацвели — чудо», «На Выселковой жёлтые одуванчики выросли», «У меня и смородина в саду решила почки выпустить».