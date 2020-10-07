В Приморье палеонтологи нашли неизвестный мировой науке вид зайцеобразных

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Пищухи — близкие родственники зайцев, но по виду больше напоминают хомячков. В доисторические времена существовало больше 15 видов, сейчас же всего один. Отличие от ныне живущего вида учёные обнаружили в строении нижнего третьего предкоренного зуба. Также исследователи отметили, что найденный вид млекопитающих вымер еще в начале плейстоцена — около миллиона лет назад.

— Научное открытие сделано палеонтологами ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН. Ученые нашли останки древних пищух, возраст которых оценивается в пределах от 10 до 51 тысячи лет. Научное открытие совершено в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Остатки древних пищух были собраны из верхних и нижних слоев отложений, локализованных в дальнем конце пещеры длиной 21 метр. Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух, — говорится в сообщении.