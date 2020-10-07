Благовещенский «Остров спасения» просит помочь продуктами и бытовой химией

Приют для животных «Остров спасения» объявляет благотворительную акцию «Хвостики». Все желающие помочь бездомным животным могут принести мясопродукты, сухой и жидкий корм для животных, медицинские перчатки, старые одеяла, ковры и покрывала на подстилки, пакеты для мусора, а также «Белизну» и хлорку.

Продукты и бытовая химия принимаются по адресу: Островского, 155. Задать все вопросы можно по телефонам: 8-914-58-50-645, 56-12-72. Также «Остров спасения» не откажется и от материальной помощи, реквизиты карты Сбербанка – 4276 0300 1019 4005.

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