Благовещенец нашёл банковскую карту и расплачивался ей в магазинах, не считая, что совершает преступление

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Один житель областного центра потерял свою карту, а другой нашёл её и отправился за покупками. По словам мужчины, он не предполагал, что делает что-то незаконное.

40-летний благовещенец обратился в полицию с заявлением о пропаже банковской карты. Мужчина рассказал, что потерял карту на одной из баз по приёмке металлолома. После этого ему на сотовый телефон стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств. Амурчанин заблокировал свою карту и отправился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. В кадр попал мужчина, который поднял с земли утерянную потерпевшим пластиковую карту. Затем он совершил несколько покупок в магазинах Благовещенска, расплачиваясь найденной картой бесконтактным способом.

Личность подозреваемого полицейским помогли установить внимательные местные жители. Им оказался мужчина 1960 года рождения.

Полицейские задержали его по месту жительства и доставили в дежурную часть. В содеянном мужчина признался. Оказывается, он не предполагал, что совершает противозаконные действия.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Амурской области.