Школу в Свободном не сдадут в срок из-за нехватки строителей

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По плану строительство школы в Свободном на 528 мест должно было завершиться 10 декабря 2020 года, но объект не сдадут в срок. Причина задержки — нехватка строителей, раньше рабочие силы восполняли приезжими, в условиях пандемии это оказалось невозможно, сообщает пресс-служба правительства.

Строительство школы в Свободном идёт в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Проработать варианты переноса сроков по согласованию с федеральными министерствами поручил на совещании глава области Василий Орлов. Также сложности с трудовыми ресурсами возникают при строительстве школы на 1 500 мест в Благовещенске, на данный момент строение готово на 27 %.

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#образование #Свободный

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zaretskaya