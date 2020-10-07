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7октября
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сегодня, 10:23 2

Школу в Свободном не сдадут в срок из-за нехватки строителей

Школу в Свободном не сдадут в срок из-за нехватки строителей
Фото: pixabay.com

По плану строительство школы в Свободном на 528 мест должно было завершиться 10 декабря 2020 года, но объект не сдадут в срок. Причина задержки — нехватка строителей, раньше рабочие силы восполняли приезжими, в условиях пандемии это оказалось невозможно, сообщает пресс-служба правительства.

Строительство школы в Свободном идёт в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Проработать варианты переноса сроков по согласованию с федеральными министерствами поручил на совещании глава области Василий Орлов.

Также сложности с трудовыми ресурсами возникают при строительстве школы на 1 500 мест в Благовещенске, на данный момент строение готово на 27 %.

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#образование #Свободный

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Строители есть, только им платить надо, а не подачки с барского стола кидать

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    привыкли на азиатах выезжать, сначала без огурцов остались имея тепличку а теперь имея финансирование и материалы строить не кому...... Рогозинские хотелки убавить и достроить школу!!

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