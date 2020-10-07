В США мужчина два раза переболел COVID-19 с разными симптомами

Первый раз 29-летний американец заразился в марте. Заболевание сопровождалось высокой температурой, отдышкой и болями во всем теле. Через два месяца количество обнаруженных в его крови антител и общее состояние даже позволило мужчине возобновить пробежки.

Однако уже в июле его самочувствие вновь ухудшилось. У американца пропал аппетит, он сильно похудел и появилась настолько сильная усталость, что он не мог подниматься по лестнице и даже говорить по телефону.

Доктор Сьюзан Клайн, профессор медицины в отделе инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты, отметила, что подобные случаи могут быть примерами повторного инфицирования. Для того, чтобы это определить, нужно провести генетическое секвенирование образцов вируса, заявила специалист.

5 октября глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово.

По словам врача, продолжительность иммунитета зависит от формы, в какой проходило заболевание. Она может составить и три, и пять месяцев. По его словам, легкая форма заболевания не дает продолжительного иммунитета. Накануне вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что риск повторного заражения коронавирусом может возникнуть через полгода.