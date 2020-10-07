В ноябре в Чигирях начнут строить новый детский сад

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В Чигирях появится новый детский сад. На строительство учреждения для малышей уйдёт около двух лет.

Детский сад в Благовещенском районе построят в рамках программы «Стимул». Пока объект готовится к торгам на определение подрядной организации. На строительство дошкольного учреждения выделено 158 миллионов рублей из федерального бюджета. Завершить объект планируется в 2022 году.

Детский сад будет двухэтажным. Он рассчитан на 120 маленьких воспитанников. Дети будут заниматься в шести группах. Две из них откроют для малышей в возрасте от 1 до 3 лет. Группы на первом этаже оборудуют отдельными входами и колясочными. Проектом предусмотрены лифт и пандус для комфортного нахождения в здании маломобильных групп населения, сообщает правительство Амурской области.