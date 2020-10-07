В Белогорском районе под колёсами пьяной автомобилистки погиб двухлетний малыш

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В Белогорском районе произошло страшное ДТП. Нетрезвая амурчанка совершила наезд на трёх пешеходов. В результате аварии погиб маленький ребёнок.

Вечером 4 октября амурчанка, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбила трёх человек: мужчину, женщину и её двухлетнего сына. Мужчина и ребёнок погибли, женщина получила тяжёлые травмы. Трагедия произошла у дома № 21 на улице Комсомольской в селе Томичи Белогорского района.

36-летнюю жительницу Приамурья заключили под стражу. Следственный комитет возбудил в отношении неё уголовное дело. В настоящий момент следствием устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.