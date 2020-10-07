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сегодня, 09:20 7

В Белогорском районе под колёсами пьяной автомобилистки погиб двухлетний малыш

В Белогорском районе под колёсами пьяной автомобилистки погиб двухлетний малыш
Фото: pixabay.com

В Белогорском районе произошло страшное ДТП. Нетрезвая амурчанка совершила наезд на трёх пешеходов. В результате аварии погиб маленький ребёнок.

Вечером 4 октября амурчанка, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбила трёх человек: мужчину, женщину и её двухлетнего сына. Мужчина и ребёнок погибли, женщина получила тяжёлые травмы. Трагедия произошла у дома № 21 на улице Комсомольской в селе Томичи Белогорского района.

36-летнюю жительницу Приамурья заключили под стражу. Следственный комитет возбудил в отношении неё уголовное дело. В настоящий момент следствием устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

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#дети #ДТП #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Какая-же тварь.

  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    1 час назад

    как жалко лялечку...

  • ay

    ay
    1 час назад

    Гайцы мало дрючат пьянь за рулём. Как показывает история, гайцам НЕльзя дрючить ВСЕХ попавшихся пьяненькими за рулём. Вот вам и итог.

  • Алиса65

    Алиса65
    37 минут назад

    Не знаю обстоятельств происшедшего, пьяной тётке пожизненное...

  • ВиталийН

    ВиталийН
    5 минут назад

    Всё дело в том, что у людей отсутствует навык самоконтроля. Прислушайтесь к себе сегодняшнему в 6 и 13 часов. Не чудИте ли вы ? Не кажутся ли вам ваши мысли необычными ? Считае ли вы, что ваша левая и правая руки (ноги) на самом деле не ваши ? Если хотя бы на один из этих вопросов вы отвечаете себе "да", то лучше не брать в руки рычаг, а пытаться рисовать в масштабе 1:1.

  • Проходимец

    Проходимец
    1 минута назад

    ВиталийН, марихуану курят, а не ложками едят

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