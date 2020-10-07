Выбор читателей за 6 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 6 октября.

Источники Амур.инфо сообщают, что по факту захвата московского офиса «Покровского рудника» возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 6 октября, в администрации Благовещенска назначили нового заместителя мэра. Александр Воронов теперь будет курировать вопросы архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Амурские краеведы обратили внимание на то, что при подготовке траншеи в районе улиц Большой (сейчас улица Ленина) и Американского переулка (сейчас переулок Святителя Иннокентия) на поверхность выбрасывается большое количество красного кирпича. Находка вызвала большой ажиотаж в среде историков родного края – сегодня утром они выехали на место раскопок. После обследования специалисты пришли к выводу, что это кирпич цокольного этажа здания бывшего Торгового дома Кувшинова.

В понедельник, 5 октября, в Благовещенске обокрали мини-зоопарк «Лапушки». Директор рассказала, что неизвестный похитил металлический ящик. В нём находилось около 18 тысяч рублей.