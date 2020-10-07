Выбор читателей за 6 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 6 октября.
Попытка получить контроль над амурской компанией приобретает отчётливо криминальный характер
Источники Амур.инфо сообщают, что по факту захвата московского офиса «Покровского рудника» возбуждено уголовное дело.
Новым заместителем мэра Благовещенска назначили Александра Воронова
Во вторник, 6 октября, в администрации Благовещенска назначили нового заместителя мэра. Александр Воронов теперь будет курировать вопросы архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
В Благовещенске нашли исторические подвалы
Амурские краеведы обратили внимание на то, что при подготовке траншеи в районе улиц Большой (сейчас улица Ленина) и Американского переулка (сейчас переулок Святителя Иннокентия) на поверхность выбрасывается большое количество красного кирпича. Находка вызвала большой ажиотаж в среде историков родного края – сегодня утром они выехали на место раскопок. После обследования специалисты пришли к выводу, что это кирпич цокольного этажа здания бывшего Торгового дома Кувшинова.
В Благовещенске обокрали зоопарк (видео)
В понедельник, 5 октября, в Благовещенске обокрали мини-зоопарк «Лапушки». Директор рассказала, что неизвестный похитил металлический ящик. В нём находилось около 18 тысяч рублей.
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