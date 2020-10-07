Гороскоп 7 октября: новые отношения у Овнов, неприятности на работе у Тельцов

Восход Солнца: 06:39

Заход Солнца: 17:55

Солнце в Весах.

Овен. Хорошее настроение создаст благоприятные предпосылки для начала новых романтичных отношений или для приятного продолжения старых. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков. День, связанный с переменчивостью настроения, иллюзиями, трансформацией окружения.

Телец. Возможно, что проблемы, на которые вы не обращали внимания, осложнят ваши отношения с коллегами по работе или с близким человеком. Велика необходимость реальной оценки происходящего. Вероятно, встречи пройдут неудачно, а дела будут решаться с максимальными потерями времени и сил.

Близнецы. Вероятно, что сегодня вы сможете реализовать неудержимый порыв к новым впечатлениям. Ваша интуиция поможет определить, кто настоящий друг, а кто враг. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола. Велика вероятность перерастания случайного знакомства в длительные гармоничные отношения.

Рак. Это день творческого подъёма. Он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни, однако важные дела или неожиданное известие заставят ненадолго забыть о сердечных увлечениях. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве.

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Лев. Этот день связан с очищением мыслей, успокоением. Если вы справитесь с важными проблемами на работе, исправите старые ошибки, то сегодня избавитесь от напряжения и преодолеете большинство препятствий. Всё своё внимание переключите на собственный дом и семейные отношения.

Дева. Житейские обстоятельства могут заставить вас иначе взглянуть на отношения в семье. Один из «чистых» дней. Планеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния и здоровья, и это нужно использовать. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, искать конструктивные решения.

Весы. Постарайтесь этот день наполнить приятными впечатлениями. В первой половине дня побольше общайтесь с друзьями и знакомыми. День обойдётся без неприятных сюрпризов. Многие планы на ближайший день удастся реализовать.

Скорпион. День благоприятный для подведения итогов, крупных покупок, приобретения недвижимости, заключения браков. В первой половине дня некоторая растерянность и неуверенность в себе могут стать причиной мелких недоразумений. Однако затем вы сумеете собраться и хорошенько подготовиться для осуществления своих планов на ближайшее будущее.

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Стрелец. Напряжённый день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Не исключено бремя новых хлопот илиобязанностей. Неприятные известия или ложная информация могут привести к ошибочным действиям. Вероятны финансовые потери.

Козерог. День откровений, очищения мыслей, день размышлений. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Благоприятны действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома. Если вас будут преследовать неудачи, то, несмотря ни на что, держите себя в руках и не позволяйте эмоциям брать верх над разумом.

Водолей. Возможны проблемы с родственниками и друзьями. Эти заботы отнимут ваше время. Возможно, под впечатлением чувств или случайного стечения обстоятельств вам придется расстаться с некоторой суммой. Не огорчайтесь: очень скоро деньги вернутся. Вам нужно больше заниматься старыми делами, а не планировать нововведения.

Рыбы. Представительниц прекрасного пола ожидает много приятного общения, поездок и сюрпризов. Старайтесь больше быть на виду, расширяйте круг своего общения. Пассивный день, неблагоприятен для общения и установления новых отношений. В течение всего дня сохраняйте самообладание и сдержанность.

Астролог: Вальдемар Небоходцев