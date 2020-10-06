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6октября
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сегодня, 18:15 0

Во Франции хотят ввести запрет на содержание диких животных в цирках и дельфинариях

Во Франции хотят ввести запрет на содержание диких животных в цирках и дельфинариях
Фото: pixabay.com

Министерство экологического развития Франции предложило запретить содержать диких животных в передвижных цирках и дельфинариях на законодательном уровне. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на CBS News.

Как отметили в ведомстве, на территории Франции в передвижных цирках в настоящее время содержат по 500 хищных и травоядных животных. Их судьбу власти намерены решать отдельно, однако известно, что выпускать на волю зверей не планируют.

Во Франции в трех действующих в стране дельфинариях живут дельфины и косатки, которых тоже необходимо будет пристроить. По оценкам чиновников, на поиск нового дома для морских обитателей уйдет от семи до десяти лет. Также в новых законах будет прописан запрет на открытие новых дельфинариев.

Помимо этого, законодатели заявили о намерении запретить разведение норок ради меха. В ближайшие пять лет пушные фермы должны будут сменить профиль или прекратить работу.

В ряде европейских стран уже действует запрет на использование диких животных в цирковых представлениях. Российские цирки пока не намерены отказываться от представлений с животными, несмотря на то что зоозащитники неоднократно озвучивали эту идею.

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#животные

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