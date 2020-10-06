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6октября
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сегодня, 18:05 1

Из Благовещенска можно улететь недорого

Из Благовещенска можно улететь недорого

Авиакомпания «ИрАэро» теперь выполняет рейсы по программе федерального субсидирования. Самолёты летают в Красноярск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Магадан.

Билет из столицы Приамурья до Красноярска или до Петропавловска-Камчатского обойдётся в 7750 рублей и выше. А до Иркутска или Магадана стоимость билетов начинается с 7385 рублей. Билеты до Владивостока стали дешевле. Раньше они стоили от восьми тысяч рублей, а сейчас — от 6400 рублей.

По понедельникам летают по маршруту Иркутск – Благовещенск – Петропавловск-Камчатский – Благовещенск – Красноярск. А по средам по маршруту Красноярск – Благовещенск – Петропавловск-Камчатский – Благовещенск – Иркутск.

Рейсы по направлению Иркутск – Благовещенск – Магадан - Благовещенск – Красноярск выполняются по четвергам и Красноярск – Благовещенск – Магадан - Благовещенск – Иркутск по субботам.

Также из аэропорта Благовещенска можно улететь в Читу, Улан-Удэ, Иркутск и Владивосток на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба правительства области.

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    33 минуты назад

    уехать недорого и навсегда-только маршруты не нужные

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