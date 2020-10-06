На границе с Приморским краем китайцы строят аэропорт

Фото: http://biang.ru/

Аэропорт Суйфэньхэ строят на границе с Приморским краем. Он расположен в районе деревни Хунци вблизи города Дуннина. На данный момент завершено почти 70 процентов работ. Открытие планируется на конец 2021 года.

Одной из технических проблем, с которыми столкнулись строители в процессе реализации объекта — это неравномерное проседание почвы из-за расположенной не этом участке земли линии высоковольтных передач. Для того, чтобы решить проблему, строители аэропорта в Суйфэньхэ связались с Архитектурным институтом при управлении гражданской авиации Северо-Востока Китая, который нашёл техническое решение проблемы путем тяжелой трамбовки, сообщает Вiang.ru.

— Мы гарантируем завершить в начале октября строительство взлётно-посадочной полосы, до конца года завершить все каменного-земляные работы, строительство зданий аэропорта и установку всего необходимого оборудования. Приложим все силы, чтобы к концу 2021 года объект был введен в эксплуатацию, — заявил в интервью Хэйлунцзянскому телевидению заместитель начальника отдела инженерного строительства аэропорта Суйфэньхэ Чжан Чэндань.