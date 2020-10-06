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6октября
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сегодня, 17:32 0

В Амурской области выявили 42 новых случая COVID-19

В Амурской области выявили 42 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Шестнадцать новых заражений выявили в Благовещенске, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Свободном выявили 13 новых случаев, в Белогорске — четыре, по два — в Мазановском и Серышевском районе, по одному — в Ромненском, Архаринском, Михайловском, Октябрьском и Ивановском районах. Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 519 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 571,99 на 100 тысяч населения.

2 961 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 54 человека.

1 551 человек контактировал с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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