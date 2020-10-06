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6октября
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сегодня, 17:02 1

Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 миллиона рублей

Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 миллиона рублей
Фото: news.myseldon.com

Трое потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова подали иски к актеру о компенсации морального вреда по 1 миллиону рублей каждому. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Александр Добровинский.

— Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда, — сказал он.

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#ДТП #происшествия #суды

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Комментарии
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    1 час назад

    Какой адвокат клевый. Формулирует прямо зачитаешься.

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