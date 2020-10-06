Василий Орлов предложил изобразить лётчика Игоря Ткаченко на фасаде дома в Тынде

Василий Орлов предложил обновить фасад дома на улице Октябрьской, 14, в Тынде. Губернатор готов профинансировать работы. Он считает, что на фасад дома можно нанести портрет летчика-испытателя Игоря Ткаченко.

Идея изображения неслучайна — многоэтажка стоит недалеко от школы № 7, которая носит имя Героя России Игоря Ткаченко.

— Друзья, объявляю конкурс рисунков на фасад дома. Воплощать идею Василия Орлова в жизни будут профессионалы. Рисунки приносите в приемную администрации Тынды до 15 ноября. Из лучших выбирать будете сами. Первые три места – призовые. Ограничений для участников нет, — написала в своём инстаграм-аккаунте мэр Тынды Марина Михайлова.