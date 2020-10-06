Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:40 3

Василий Орлов предложил изобразить лётчика Игоря Ткаченко на фасаде дома в Тынде

Василий Орлов предложил изобразить лётчика Игоря Ткаченко на фасаде дома в Тынде

Василий Орлов предложил обновить фасад дома на улице Октябрьской, 14, в Тынде. Губернатор готов профинансировать работы. Он считает, что на фасад дома можно нанести портрет летчика-испытателя Игоря Ткаченко.

Идея изображения неслучайна — многоэтажка стоит недалеко от школы № 7, которая носит имя Героя России Игоря Ткаченко.

— Друзья, объявляю конкурс рисунков на фасад дома. Воплощать идею Василия Орлова в жизни будут профессионалы. Рисунки приносите в приемную администрации Тынды до 15 ноября. Из лучших выбирать будете сами. Первые три места – призовые. Ограничений для участников нет, — написала в своём инстаграм-аккаунте мэр Тынды Марина Михайлова.

Просмотров всего: 104

#мэрия #Тында

распечатать


Общество 14

Новым заместителем мэра Благовещенска назначили Александра Воронова
Коронавирус 30

У Олега Имамеева обнаружили коронавирус
Общество 1

В Москве школьников отправят на долгие каникулы, а учителей за 65 заменят студентами
Общество 1

Спустя три года строительства сдадут участок трассы «Лена»
Комментарии
Показать все (3)
  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    За счёт своей и мэра Тынды зарплаты пустььхоть собственные портреты малюют, если не запрещено законом. За счёт бюджета - против.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    34 минуты назад

    Хорошая идея. Действительно выдающийся человек.

  • oenesterov

    oenesterov
    12 минут назад

    провести бы опрос жителей кого/что они хотят увидеть на доме

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь