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6октября
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сегодня, 18:22 0

В благовещенской акции «Город берегу» примет участие олимпийская чемпионка

В благовещенской акции «Город берегу» примет участие олимпийская чемпионка
Фото: РИА Новости

В новой акции по благоустройству Благовещенска «Город берегу» примет участие двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий. В Благовещенск она приезжает на тренерский семинар, который будет проходить 10 и 11 октября. Вместе с представителями городских федерации по биатлону и пулевой стрельбе спорстменка наведет порядок на территории стрелкового клуба «Динамо».

Продолжается конкурс на лучший слоган для акции «Город берегу», за победу в котором подарят современный планшет. Желающим поучаствовать необходимо продолжить строчку «Город берегу» в любой форме, записать на видео и разместить в Instagram с хэштегом #ГородБерегу2020. Победителя определят 10 октября по количеству лайков.

Напомним, с 10 по 30 октября пройдет ещё один конкурс: для участия необходимой будет выложить фото местности до и после уборки, а также описать в комментариях проделанную работу с хэштегом #ГородБерегу_блг. Победителям обещают планшетный компьютер и наушники, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#городская власть #экология

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