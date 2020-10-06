Василий Орлов: «Албазинский острог станет центром притяжения для всех, кто интересуется историей»

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Про строительство копии Албазинского острога и книгу «Записки о Дальнем Востоке» губернатор Приамурья поговорил с руководителем «Албазинской экспедиции». Первый этап возведения острога закончат в этом году, а книгу хотят передать в школы области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с руководителем «Албазинской экспедиции», учёным секретарем Фонда «Петропавловск» Андреем Черкасовым. Встречу посвятили обсуждению строительства копии Албазинского острога и распространению в школах области книги «Записки о Дальнем Востоке», сообщает правительство Амурской области.

— Эта книга вышла тиражом в одну тысячу экземпляров. Она очень важна и интересна для нас, так как раньше экспедиции Фонда «Петропавловск» публиковали только научные статьи и монографии. На этот раз мы выпустили книгу для детской аудитории, рассказали об истории Приамурья и Дальнего Востока. Детская литература на эту тему есть, но обычно в ней описываются какие-то отдельные этапы и эпизоды, а вот издания, способного показать целостную картину, до сих пор не было. Мы рассказываем об истории от ледникового периода до 19 века. Часть тиража уже передана в министерство образования и науки региона, книги попадут в школы Приамурья, музеи, библиотеки, — рассказал Андрей Черкасов.

Книгу презентовали на книжном фестивале, где учителя и представители общественности отметили, что педагогам при подготовке к краеведческим занятиям трудно подобрать подходящую литературу. Глава области Василий Орлов дал поручение минобрнауки региона рассмотреть вариант преподавания краеведения в школах с использованием новой книги.

Андрей Черкасов недавно побывал на площадке строительства копии Албазинского острога.

— Очень важно, что этот проект реализуется. Он создавался при участии историков, имеет максимально достоверный облик. Мы ждём того дня, когда он будет введён в строй. Очень рассчитываем на то, что острог заживёт своей жизнью, что вокруг него появится определённая экосистема, — подчеркнул руководитель «Албазинской экспедиции».

На скорость строительства повлияла плохая погода, но первый этап возведения острога планируют закончить в этом году.

— Этот острог будет не просто красивым строением. Он станет определённым центром притяжения для всех, кто интересуется историей, для нашей молодёжи, реконструкторского движения. Соответствующее поручение дано министерству культуры: должны быть подготовлены предметы быта, одежды, макеты оружия. Несмотря на то, что острог находится на полигоне ДВОКУ, мы сделаем всё, чтобы люди могли беспрепятственно посещать объект, существуют соответствующие договорённости с руководством училища, — отметил Василий Орлов.