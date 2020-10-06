13 школьников потеряли сознание во время линейки в Псковской области

О случившемся сообщается в официальном Telegram-канале области. Дети разного возраста и учатся в разных классах. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи. Председатель комитета по образованию региона Александр Седунов рассказал, что у каждого ребенка взяты анализы, которые помогут установить причину произошедшего.

Трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал случившееся на своей странице в Instagram. По его словам, предприняты все необходимые меры. Он взял ситуацию на личный контроль.

Линейка, во время которой школьники потеряли сознание, была приурочена присвоению образовательного учреждения имени Антона Злобина, который погиб в январе 1995 года на таджикско-афганской границе. Он был начальником пограничной заставы.