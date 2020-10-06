Медиашкола для журналистов Дальнего Востока завершила свою работу на Камчатке

На Камчатке завершила свою работу «Медиашкола: Дальневосточный репортёр». Принять участие в обучении тонкостям работы в медийной отрасли смогли 180 журналистов и работников пресс-служб органов государственной власти из всех регионов Дальнего Востока. Федеральные спикеры и эксперты медийной отрасли в течение трех дней проводили обучение в формате мастер-классов, дискуссий и семинаров.

– По сравнению с первым набором количество участников, тех, кто зачислен на постоянное обучение, увеличилось примерно на 40 %. Это для нас хороший стимул и сигнал для того, чтобы развиваться дальше. Это говорит о том, что проект уже заслужил внимание и доверие: люди охотно откликаются, чтобы принять участие в нём. В очной сессии на Камчатке приняли участие представители всех 11-ти субъектов Дальнего Востока. Мы стараемся проводить очные сессии в разных регионах. Но на очные сессии могут приехать далеко не все участники нашего обучения, и в основном эта проблема относится к работникам муниципального уровня, потому что бывают сложности с финансированием, и для них выездные мероприятия – это сложный договорной и организационный процесс. Когда же мы приезжаем на определённую территорию, мы можем максимально охватить муниципальный уровень, – рассказал руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортёр» Алексей Бабков.

Этот проект был создан по инициативе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. «Медиашкола: Дальневосточный репортёр» подготавливает сотрудников пресс-служб, журналистов и блогеров к созданию качественного информационного контента о социальном и экономическом развитии региона.

Спикерами Медиашколы были: главный редактор проекта Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля, эксперт Института развития интернета Тимофей Ви, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Зверев, доцент кафедры телевизионных, радио- и интернет-технологий факультета журналистики, Института массмедиа РГГУ Максим Корнев, психолог, эксперт по невербальным коммуникациям Валентин Шишкин, адвокат по правовым вопросам в области медиа Галина Антонец, директор 41-го Чемпионата мира по игре Го Михаил Емельянов и другие. Всего 15 федеральных экспертов в области медиа, литературы, медиаправа, политтехнологий и игр, развивающих стратегическое мышление.

В очной сессии Медиашколы участвовали 7 человек из Приамурья.

– Шикарные спикеры «Медиашколы». С удовольствием послушала все выступления. Многое знала и до этого, но именно тренеры помогли информацию структурировать, разложить по полкам в голове и продумать концепт работы на будущее. А будущее – это трансформация СМИ. Мы давно встали на этот путь – превращаемся, как сказал Всеволод Пуля, из односоставных СМИ (в нашем случае телевидения) в медиа бренд. Но теперь я знаю чуть больше, как эту трансформацию провести быстрее, качественнее и грамотнее. С удовольствием послушала обзор работы по пиару дальневосточных губернаторов – можно сделать интересный срез и эти методики применять на других, более обыденных, вещах. А еще получилась яркая и открытая пленарка в режиме ВКС с губернаторами. Круто было послушать про фейки, не про то, что они есть, а реальные кейсы как с ними работать, разбирать, опровергать, развенчивать. Научились сами создавать и «душить» их на корню. Надышалась воздухом Камчатки, попробовала чуть постичь ее душу. Стала живым свидетелем истории с загрязнением Калактырского пляжа и воды – буду следить за развитием. И эта история как раз про то, как важно писать не по релизам, а с места событий. Пообщалась с коллегами из ДФО и еще раз поняла – мир очень яркий и удивительный. Теперь жду сессии в Приморье – надеюсь, к этому моменту эмоции улягутся, а знания уже пойдут в дело, – поделилась главный редактор Амурского областного телевидения Зинаида Плющ.

– В этом проекте я участвую не в первый раз, это отличная площадка для обмена опытом с коллегами из других регионов. Вне семинаров и мастер-классов у нас есть возможность выведать разного рода ноу-хау, перенять какие-либо интересные практики, применяемые в соседних регионах. Ну, и конечно, ту базу новых знаний, современных тенденций работы СМИ и со СМИ, которые дают эксперты федерального уровня, недооценить невозможно. Наша задача, как специалистов пресс-служб, сделать работу органов власти максимально понятной, доступной и прозрачной для наших жителей, и Медиашкола в этом – большое подспорье, — отметила руководитель пресс-службы Законодательного Собрания Амурской области Мария Селезнева.

– Медиашкола дала возможность встретиться с дальневосточными коллегами и обсудить возможности взаимодействия в нашей повседневной работе. Отдельная благодарность спикерам Медиашколы – разобрали полезные в работе кейсы, провели интерактивные игры, которые помогают наладить командную работу. Считаю опыт Медиашколы успешным и полезным в дальнейшей работе, – рассказал блогер, начальник отдела интернет-проектов ГБУ Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям АмурМедиа» Дмитрий Тупиков.