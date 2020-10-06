Владимир Познер рассказал о своем выборе вакцины от коронавируса

Как пояснял директор центра академик Александр Гинцбург, в их вакцине использован аденовирус человека, тогда как другие разработчики применяют аденовирус обезьяны.

Познер отметил, что, если бы ему предложили выбрать между аденовирусом обезьяны или человека, он бы выбрал второе.

«Я бы однозначно сказал — давайте мне человеческую», — заявил телеведущий, отметив, что ему кажется это ближе.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции разработана Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ и получила название «Спутник V». Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.

Препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. У них сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас проходит пострегистрационная фаза клинических испытаний.

В России разрабатывается еще несколько вакцин: «ЭпиВакКорона» от Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и живая вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. За рубежом разработкой занимается, в частности, компания AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда. Эта вакцина создана на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе в США началась третья фаза ее испытаний.

По последним данным ВОЗ, всего в мире насчитывается более 35 миллионов случаев COVID-19, свыше миллиона человек умерли. Больше всего подвержены инфекции США, Индия и Бразилия. В России число инфицированных превысило 1,2 миллиона человек, 21,4 тысячи человек умерли, 982 тысячи выздоровели.