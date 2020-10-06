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сегодня, 18:34 1

Когда милота зашкаливает: амурский тигр Борис попозировал перед камерами

Когда милота зашкаливает: амурский тигр Борис попозировал перед камерами
Фото: http://amur-tiger.ru/

Центр «Амурский тигр» рассказал, как живут тигры, выпущенные в дикую природу после реабилитации. Борис и Светлая, а также их рождённый на воле и уже повзрослевший сын Гром, сейчас благополучно живут в ЕАО.

Борис был одним из трёх тигрят, обнаруженных без матери в Кавалеровском районе Приморского края в декабре 2012 года. В мае 2014 года, после курса реабилитации, Борю выпустили в дикую природу на территории Амурской области. В процедуре выпуска принимал участие президент России Владимир Путин, сообщается на сайте центра.

Светлая была обнаружена сиротой в феврале 2013 года в Пожарском районе Приморского края, недалеко от сельского поселения Светлогорье. От названия этого населенного пункта хищница и получила свое имя. В июне 2014 года, после прохождения курса реабилитации, Светлая вернулась в тайгу. Её выпустили в заказнике «Журавлиный» в Еврейской автономной области. В конце 2015 года она впервые встретилась с тигром Борисом, который перешел в её местообитания из Амурской области.

Весной 2017-го у Светлой и Бориса родилось первое потомство: три тигрёнка, два «мальчика» и «девочка». Повзрослев, они ушли, остался на участке с Борисом и Светлой только один. Он получил имя Гром.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    31 минута назад

    Красавец!

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