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сегодня, 18:15 0

У амурского соединения ВВО новый командующий

У амурского соединения ВВО новый командующий
Фото: пресс-служба ВВО

Командующий ВВО Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко представил на днях руководящему составу общевойскового объединения ВВО, дислоцированному в Приамурье и Хабаровском крае, нового командующего. Им стал генерал-майор Александр Санчик.

— Указом Президента Российской Федерации, командующим Амурским общевойсковым объединением назначен генерал-майор Санчик Александр Семенович. Церемония представления и вручения штандарта состоялась в городе Белогорск Амурской области в зале гарнизонного Дома офицеров, — сообщили в пресс-службе военного округа.

Генерал-майор Санчик Александр Семенович родился в 1966 году. В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2000 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2017 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.

Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Жукова.

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