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В канун Хэллоуина амурчанам советуют не отдавать чёрных животных незнакомцам

В канун Хэллоуина амурчанам советуют не отдавать чёрных животных незнакомцам

Зоозащитники призывают амурчан не отдавать чёрных кошек и собак в «добрые руки» до и после Хэллоуина. Чёрных животных берут для мистических ритуалов и ради забавы.

Каждый год перед Хэллоуином зоозащитникам звонят люди с желанием «приютить» чёрное животное. Таким спросом четвероногие пользуются только два месяца в год. Амурчанам не стоит терять бдительность вплоть до 1 декабря.

— Когда нам звонят и просят чёрное животное в октябре-ноябре — это подозрительно. Конечно, мы не отвечаем, мол, «вы сатанист — животное не получите». Если человек захочет, то мы с радостью отдадим ему питомца позже, — рассказала заместитель руководителя «Кошкин дом» Ольга Ефремова.

Ольга рассказала, что молодёжь любит брать с собой чёрных кошек на тематические вечеринки. Так сказать, чтобы дополнить образ. А после праздника бедные четвероногие остаются на улице прямо перед холодами. Но это ещё не самое страшное.

— Однажды я нашла в подвале дома мёртвую чёрную кошку. Вокруг неё стояли потухшие свечки. Было явно понятно, что кто-то проводил ритуал с бедным животным. Кошку мы похоронили. Теперь главное — не допустить повторения подобного случая, — рассказала Ольга.

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#животные #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Хэллоуин враждебный нам праздник.

    Кто его празднует, тот предатель России!

    Да здравствует Единая Россия!

    Да здравствует великий Путин!

    Боже, царя храни!

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