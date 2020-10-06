Жители села Тавричанка оказались отрезаны от цивилизации

Жители Тавричанки Серышевского района не могут выехать из села на работу или по личным делам: регулярного автобусного маршрута здесь нет, а такси отказывается приезжать в село из-за разбитой дороги.

Крик о помощи сельчане опубликовали в соцсетях: «Мы проживаем в Серышевском районе, в селе Тавричанка. 50 % жителей у нас дети и пенсионеры, а 50 % – рабочее население, которое работает в городе Белогорске. Проблема в том, что нам не на чем ездить в Белогорск на работу и с работы назад в деревню. Пенсионеры не могут съездить за лекарством в Белогорск, просто не на чем. Глава Серышевского района выделил нам микроавтобус, который очень часто стоит на ремонте, потому что это не машина, а металлолом. В воскресенье он вообще не выезжает, так как у водителя выходной, а мы ведь работаем посменно и нам не на чем добраться до города. Сейчас этот автобус стоит на штрафстоянке, потому что у него не пройден техосмотр».

Жители села обращались в районную администрацию и к главе сельсовета, но реальной помощи пока не дождались.

– Такси к нам ходит, но очень редко. Если кому-то не жалко машину, могут приехать, но большинство таксистов отказывается. Я студентка и домой мне приходится добираться со знакомыми или на попутках, – рассказывает жительница села Татьяна.

В областном министерстве транспорта нам объяснили, что средства на ремонт дорог выделяются на район в целом, будет ли отремонтирована та или иная дорога, решает местная администрация.

– На ремонт местных дорог в 2020 году из областного дорожного фонда предоставлена субсидия 15 миллионов рублей. Администрация на свое усмотрение, по согласованию с жителями, ГИБДД, директорами образовательных учреждений и главными врачами медицинских учреждений определяют объекты ремонта. Что касается региональной дороги Томское – Липовка – Лебяжье (по пути находится село Тавричанка), дорога в гравийном исполнении, прошедшие дожди и интенсивность трафика нанесли вред дорожному покрытию. «Амурупрадор» выписал предписание подрядной организации, осуществляющей содержание дорог Серышевского района, на дополнительное проведение планировки проезжей части и на подсыпку просадок. Также участок дороги будет предложено включить в план ремонтной кампании 2021 года.

Также нам пояснили, что по закону инициировать создание нового автобусного маршрута вправе сами жители села, правда, при наличии перевозчика.

– Если есть перевозчик, есть обращения от жителей, то маршрут возможно организовать. За более подробной информацией по организации межмуниципального автобусного маршрута можно обратиться в отдел министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области по телефонам: 8 (4162) 22-39-92, 77-06-25, 22-16-73 в рабочие дни.