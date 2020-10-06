Президент Киргизии назвал попыткой захвата власти происходящее в стране

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям», — подчеркнул Жээнбеков.

Президент рассказал, что приказал силовикам не открывать огонь, чтобы не подвергать опасности жизни граждан. Глава республики отметил, что власти уже предприняли все возможны меры для недопущения обострения ситуации.

Жээнбеков также сообщил, что предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения на выборах и при необходимости отменить их результаты. Обращаясь к лидерам политических партий, президент Киргизии призвал их успокоить своих сторонников, а граждан республики Жээнбеков призвал не поддаваться на провокации.

«Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — заключил он.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, однако многие из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентного барьера. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Утром во вторник и.о. генпрокурора республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии. В свою очередь Жээнбеков заявил, что допускает такую возможность.