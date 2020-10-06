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В Зею выпустили больше 124 тысяч мальков сазана

В Зею выпустили больше 124 тысяч мальков сазана
Фото: управление по охране животного мира и среды их обитания Амурской области

Вчера, 5 октября, в районе Белогорья в Зею выпустили 124 878 мальков сазана. Впервые использовали рыбу, которая выросла в Приамурье, раньше мальков привозили из Хабаровского края, сообщает управление по охране животного мира и среды их обитания Амурской области.

— Мальков вырастили в спецпрудах, расположенных в селе Петропавловка Ивановского района. В компенсационных выпусках ООО «Амурская рыба» участвует впервые, — начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Павел Диких.

Сейчас мальки весят не больше 7,5 граммов, чтобы вырасти в большую рыбу малышам понадобится 2-3 года.

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#природа

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