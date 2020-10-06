В Хабаровске уже закончилась вакцина от гриппа

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— Вакцина против гриппа в поликлиниках закончилась. Поступления ее ожидаются в ближайшее время. В Хабаровск должно поступить еще 119 тысяч доз. На текущий момент привиты 99,7 процента от плана среди взрослых и более 63 процентов от плана – у детей. Пока имеется возможность вакцинироваться на платной основе в частных медицинских учреждениях, — рассказала Елена Лагошина, заместитель мэра города Хабаровска по социальным вопросам.

По планам хабаровских медиков, привиты от гриппа должны быть 55 процентов взрослого населения и 75 процентов детского.

Первая же вакцина от коронавируса поступит в регион в октябре, соответствующий указ правительство страны подписал 15 сентября.