IT-технологии и никакого мошенничества: команда из Благовещенска стала лучшей в дальневосточном хакатоне

Татьяна и Иван Дурневы – молодые родители, бизнесмены, квнщики и айтишники. Такой микс позволил создать уверенную в победе команду и выйти на первое место в дальневосточном этапе всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Профи своего дела рассказали Амур.инфо, как шли к победе, находясь двое суток без сна.

Двое суток было дано командам, чтобы разработать кейс того или иного инновационного решения и представить конкурсной комиссии. Объявление о проведении хакатона Татьяна Дурнева увидела в Инстаграме, рассказала мужу, и они загорелись идеей. Ребята по образованию айтишники, окончили факультет математики и информатики АмГУ. В основной своей деятельности в последние два года, и особенно сейчас в связи с пандемией, стали активно применять айти-решения для разработки онлайн-платформ при проведении мероприятий и не только.

— Мы люди командные. В своё время играли в КВН за университет, город, область и любим конкурсные мероприятия, когда командой нужно за короткий промежуток времени сделать хороший, большой результат. Именно этим нас привлек хакатон, рассказывает Татьяна Дурнева. — Предстояло соревноваться в решении кейсов. Изначально не знали, что будет за проект. В дальневосточном этапе было 7 кейсов, для государственных компаний в том числе. Нам как раз выпал для минэконома Камчаткого края. Нужно было разработать автоматизированную систему создания и согласования административных регламентов.

— Иван, мой муж, выполнял в нашей команде роль технического директора, на нём было продумывание технического решения. Ему мы подбирала двух молодых помощников. Одним из них стал рома Кириллов, он сейчас учится на третьем курсе АмГУ на факультете математики и информатики. Вторым тоже стал третьекурсник Илья из Хабаровска. Он попросился к нам в команду увидев объявление на сайте хакатона о том, что мы ищем единомышленника. С Ильей мы работали онлайн. Остальные ребята были эти двое суток в нашем офисе в Благовещенске, — говорит Татьяна.

У Татьяны, как у продакт-менеджера, была задача создать команду, которая сможет не конфликтуя работать на большой результат. Ещё и выделит на это двое суток и полностью погрузится в работу. Так же нужно было просчитать эффективность и выгоды для заказчика плюс дать ТЗ разработчикам. Ну и немаловажную роль играет презентация решения.

— Эти задачи мы разделили с Дмитрием Бимурзаевым. Кто-то его знает в Благовещенске по команде КВН АмГУ «В отрыв» в прошлом, кто-то как тренера, коуча и бизнесмена в настоящем. Накануне встретила его на мероприятии случайно и рассказала о нашей идее, — вспоминает девушка.

Так же важно было правильно выявить все потребности заказчика и затем работать на их воплощение. По словам ребят, они создавали технологическое решение не просто для того, чтобы выиграть хакатон.

— У минэконома действительно была «боль», которую надо было «лечить». Изначально они все регламенты составляли в ворде — это работа на 50 листов, всё вручную, потом долгие согласования. Надо было этот процесс автоматизировать.

На два дня офис ребят превратился в штаб. Исписанные доски, коробка энергетика. С детьми ммама, сон короткими урывками. Иван, как рассказывает Татьяна, сутки вообще был без сна. Некогда. Постоянная работа над задача, консультирование в процессе с экспертами и трекерами, выходить с которыми на связь было обязательным условиям. Но это того стоило, ребята заняли первое место. 150 000 рублей на пятерых им переведут уже в ближайшие дни. А в декабре их ждет финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

— В день защиты нужно было презентовать свой проект так, чтобы жюри понимало, как технически мы смогли решить эту задачу и оформить визуально. Минэконом оценивал, можно ли сразу внедрить нашу разработку и насколько это будет удобно. Мы сами понимали, что сделали классный продукт. Но нудно презентовать его не хотелось. Прошлое КВН сказалось, и мы назвали наш айти-продукт Канбала. Потому что Камчатка это ассоциация с рыбой, камбала очень вкусная рыба, и там она ловится. Плюс Канбан это доска, которая позволяет создавать задачи и решать их точно в срок. Слоган у нас был «Канбала — рыба вашего регламента». Во время прямой трансляции узнали, что стали финалистами и попадаем на финал в Москве, который состоится в начале декабря. Но какое место заняли, сразу не сказали. Конечно, хотелось стать не просто финалистами, а победить. Мы ожидали, что как минимум будем в тройке. У нас был один серьезный конкурент, мы видели его презентацию. И вот они заняли второе место. А мы поняли, что первые! В офисе был просто взрыв эмоций, — делится впечатлениями Татьяна. — Два дня у нас была песня, которая поддерживала — группа Ленинград «Рыба моей мечты». От радости начали её петь на всю Россию в прямо эфире. Люди в ­эфире подключились, ведущий начал танцевать. Айтишники это не просто ботаники, как некоторым кажется. Для нас это был настоящий кураж.