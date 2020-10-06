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6октября
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сегодня, 15:02 0

В парке Дружбы начали строить скейт-парк

В парке Дружбы начали строить скейт-парк
Фото: pixabay.com

В парке «Дружбы» начали благоустраивать территорию для будущего скейт-парка. Площадку для любителей экстремальных видов спорта подготовят уже в этом году, здесь установят ограждение, лавочки и освещение, фигуры появятся в 2021 году, тогда же и состоится торжественное открытие, рассказали в пресс-службе правительства.

— Скейт-парк решили построить еще в 2019 году, когда открывали подобную площадку на ОКЦ. Заметили, что ребята катаются в беседке и на остановке, это очень небезопасно, такая площадка была просто необходима. Мы учли все особенности экстремальных видов спорта, и решили расположить площадку в дали от жилых домов, чтобы никому не мешать, — прокомментировала Надежда Багрова директор общественно-культурного центра.

Скейт-парк будет располагаться рядом с «Китайской стеной» со стороны Новотроицкого шоссе. Спортивную площадку разделят на две зоны: стрит-зону (имитация городской среды) и флэт-зону (зона для начинающих).

Для любителей экстремальных видов спорта установят множество фигур разной степени сложности: флайбокс, разгонку, фанкбокс-книгу с пирамидой, кинковую грань с рейлом, волну, рейл, гранд бокс, мэнуал бокс и радиус.

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#дети #спорт

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