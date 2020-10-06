Два хабаровчанина попались с марихуаной в Приамурье

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Амурские полицейские задержали двух жителей Хабаровского края с марихуаной. Гости из соседнего региона приехали в Приамурье специально, чтобы заготовить наркотики.

В поле, рядом с селом Калинино, сотрудники уголовного розыска совместно с наркополицейскими задержали двух жителей Хабаровского края. У хабаровчан полицейские изъяли мешки с растительной массой, которая источала характерный запах конопли. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество оказалось марихуаной. Общий вес наркотических средств составил 26 килограммов.

По версии следствия, жители Хабаровского края приехали в Приамурье для приобретения и изготовления наркотических средств.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. За подобное правонарушение гостям Приамурья грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает УМВД России по Амурской области.