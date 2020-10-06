Мёртвого амурского тигра нашли в Хабаровском крае

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Ещё один амурский тигр найден погибшим. На этот раз мёртвого хищника нашли в Хабаровском крае.

Погибшего амурского тигра обнаружили специалисты охотнадзора недалеко от одного из посёлков в Хабаровском крае. Причина смерти животного пока не установлена.

— Вчера специалисты охотнадзора обнаружили труп тигра. В ближайшее время он будет доставлен в Приморский край для проведения исследования для установления причин гибели, — сказал представитель центра «Амурский тигр».

Тело хищника нашли недалеко от посёлка в районе имени Лазо.

Амурский тигр занесён в Международную Красную книгу. В 1947 году в СССР запретили охоту на них, когда осталось не более 40 особей. С 1992 года в России действует федеральная программа «Сохранение амурского тигра», а в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр «Амурский тигр», который занимается защитой и расширением территории обитания этих хищников, пишет портал dvnovosti.ru.

Между тем, это уже второй тигр, погибший за последние две недели. 25 сентября, около села Новостепановка Амурской области нашли тушу амурского тигра. Хищника застрелили браконьеры. Погибшим тигром оказался Павлик. Губернатор Приамурья Василий Орлов назвал этот случай вопиющим и заявил о намерении добиться серьёзного наказания для убийц тигра. В полиции Приамурья уже установили личности подозреваемых в убийстве Павлика. Они заключены под стражу.