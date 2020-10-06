Специально для предпринимателей Дальнего Востока и Арктики проведут обучение по продвижению бизнеса в Сети

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, совместно с ВЭБ.РФ и Mail.ru Group проводит серию вебинаров для предпринимателей по продвижению бизнеса в сети Интернет. В рамках проекта «Развивай.рф | Бизнес онлайн» 8 октября пройдут два обучающих вебинара.

В 16 часов по местному времени пройдет первый вебинар: «Как быстро перейти в онлайн и получить 53 тысячи рублей на рекламную кампанию». Эксперты расскажут, как развивать бизнес ВКонтакте: с чего начать, как запустить страницу бизнеса, чем ее наполнить, какие инструменты использовать, чтобы создать в соцсети свой магазин, как запустить первую рекламную кампанию и получить поддержку в рамках проекта «Развивай.рф | Бизнес онлайн».

В 19 часов по местному времени состоится второй вебинар: «Как увеличить объемы онлайн-продаж и расширить географию бизнеса: новые возможности для малого и среднего предпринимательства». Эксперты детально расскажут о том, как и какие инструменты ВКонтакте использовать для продвижения бизнеса, чтобы найти больше клиентов, как начать продавать за пределами своего города или даже страны, как анализировать результаты и корректировать выбранный подход. Вебинар рассчитан на тех, кто уже создал и вёл страницу бизнеса, но хочет узнать больше про доступные возможности и рекламные инструменты.

Каждый участник проекта «Развивай.рф | Бизнес онлайн» может бесплатно создать онлайн-магазин в сети ВКонтакте и получить до 53 тысяч рублей на продвижение бизнеса в социальной сети. Всего до конца года дальневосточные и арктические МСП получат 200 миллионов рублей на поддержку перехода в онлайн. Участниками программы уже стали несколько тысяч предпринимателей из разных регионов ДФО.