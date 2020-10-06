Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:48 0

Специально для предпринимателей Дальнего Востока и Арктики проведут обучение по продвижению бизнеса в Сети

Специально для предпринимателей Дальнего Востока и Арктики проведут обучение по продвижению бизнеса в Сети

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, совместно с ВЭБ.РФ и Mail.ru Group проводит серию вебинаров для предпринимателей по продвижению бизнеса в сети Интернет. В рамках проекта «Развивай.рф | Бизнес онлайн» 8 октября пройдут два обучающих вебинара.

В 16 часов по местному времени пройдет первый вебинар: «Как быстро перейти в онлайн и получить 53 тысячи рублей на рекламную кампанию». Эксперты расскажут, как развивать бизнес ВКонтакте: с чего начать, как запустить страницу бизнеса, чем ее наполнить, какие инструменты использовать, чтобы создать в соцсети свой магазин, как запустить первую рекламную кампанию и получить поддержку в рамках проекта «Развивай.рф | Бизнес онлайн».

В 19 часов по местному времени состоится второй вебинар: «Как увеличить объемы онлайн-продаж и расширить географию бизнеса: новые возможности для малого и среднего предпринимательства». Эксперты детально расскажут о том, как и какие инструменты ВКонтакте использовать для продвижения бизнеса, чтобы найти больше клиентов, как начать продавать за пределами своего города или даже страны, как анализировать результаты и корректировать выбранный подход. Вебинар рассчитан на тех, кто уже создал и вёл страницу бизнеса, но хочет узнать больше про доступные возможности и рекламные инструменты.

Каждый участник проекта «Развивай.рф | Бизнес онлайн» может бесплатно создать онлайн-магазин в сети ВКонтакте и получить до 53 тысяч рублей на продвижение бизнеса в социальной сети. Всего до конца года дальневосточные и арктические МСП получат 200 миллионов рублей на поддержку перехода в онлайн. Участниками программы уже стали несколько тысяч предпринимателей из разных регионов ДФО.

Просмотров всего: 196

#бизнес

распечатать


Общество 1

Амурских бизнесменов научат настраивать рекламу для своего интернет-магазина
Общество 2

В Благовещенске в торговой зоне на Калинина – Ломоносова появятся одинаковые киоски
Общество

Более 6 тысяч предпринимателей Дальнего Востока прошли обучение в «Школе экономии» Сбербанка
Общество

Законы в октябре: повышение зарплат бюджетникам, отмена коронавирусных льгот и запрет на курение
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь