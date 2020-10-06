В микрорайоне Северный нет отопления, горячей воды и проблем у «управляйки»

В доме на Муравьёва-Амурского, 11, вместо отопления включили ржавую воду из-под крана. Жительница дома рассказала, что вода не только ржавая, но и холодная. Проблема с отоплением в этом доме стоит уже третий год. Прошлой зимой комнатный термометр показывал всего 13 градусов тепла. Сотрудники АКС решили проблему только сегодня.

— Мы всю зиму грелись собственным электрическим обогревателем, потому что в таком холоде жить невозможно. Сначала дом обслуживала управляющая компания «Реал», а с апреля этого года мы перешли в «ЖКХ-Эксперт». Но никто проблему не решил кардинально. Специалисты приходят, продувают батареи, те становятся теплее на пару часов, а потом снова остывают. И так по кругу уже два года, — рассказала жительница Ирина.

Женщина также обращалась в жилинспекцию. Ведомство письменно обязало управляющую компанию утеплить фасад дома до конца текущего года.

— Я не понимаю, зачем тратить много денег на утепление фасада при холодных батареях? Ведь в квартире тепло не появится без отопления, — рассказала жительница дома.

В управляющей компании пояснили, что за котёл, который обслуживает эти дома, отвечает АКС. По той же причине в домах нет горячей воды. Сотрудники АКС сегодня выехали на объект. Они рассказали Ирине, что дома были подключены к котельной по улице Шимановского. Поэтому тепло до Северного просто не доходило. Но сегодня сотрудники АКС завершили ремонт основной котельной и подключили к ней дома на Муравьёва-Амурского.

— Надеюсь, что перебоев с горячей водой и отоплением не будет. Хотя из-под крана всё ещё бежит рыжая, но уже тёплая струя, — говорит жительница.