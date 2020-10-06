В Благовещенске нашли исторические подвалы

Амурские краеведы обратили внимание на то, что при подготовке траншеи в районе улиц Большой (сейчас улица Ленина) и Американского переулка (сейчас переулок Святителя Иннокентия) на поверхность выбрасывается большое количество красного кирпича. Находка вызвала большой ажиотаж в среде историков родного края – сегодня утром они выехали на место раскопок. После обследования специалисты пришли к выводу, что это кирпич цокольного этажа здания бывшего Торгового дома Кувшинова.

Здание Торгового дома в советские времена стало областной библиотекой, в 1970 году при пожаре оно было полностью уничтожено.

«Сегодня кто-то решил в самом центре бывшего дома установить кабельный колодец, под который вырыли большую нишу в самом центре кладки. Благодаря этим варварским раскопкам мы увидели арочные своды обширного подвала и несколько боковых пустот. Местами встречается закопчённый от пожара кирпич. Данное культурное происшествие вскрыло не только хищнические методы работ, когда простым работягам искренне плевать на то, что они линейно разрушают в культурном слое, но и прекрасно сохранившийся цокольный этаж, а под ним фундамент исторического здания в самом сердце исторического центра Благовещенска», – пишут амурские краеведы в соцсетях.

Со страниц Инстаграма они обратились к местным властям с просьбой оперативно изменить место прокладки кабеля, а сам объект культурного наследия передать для изучения студентам и ученым. В будущем на этом месте можно создать исторический памятник с руинами, который будет напоминать гостям и жителям города, что и у Благовещенска есть свои неразгаданные тайны.