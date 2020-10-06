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6октября
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сегодня, 12:59 3

В Благовещенске нашли исторические подвалы

В Благовещенске нашли исторические подвалы
Фото: @amurotgoloski

Амурские краеведы обратили внимание на то, что при подготовке траншеи в районе улиц Большой (сейчас улица Ленина) и Американского переулка (сейчас переулок Святителя Иннокентия) на поверхность выбрасывается большое количество красного кирпича. Находка вызвала большой ажиотаж в среде историков родного края – сегодня утром они выехали на место раскопок. После обследования специалисты пришли к выводу, что это кирпич цокольного этажа здания бывшего Торгового дома Кувшинова.

Здание Торгового дома в советские времена стало областной библиотекой, в 1970 году при пожаре оно было полностью уничтожено.

«Сегодня кто-то решил в самом центре бывшего дома установить кабельный колодец, под который вырыли большую нишу в самом центре кладки. Благодаря этим варварским раскопкам мы увидели арочные своды обширного подвала и несколько боковых пустот. Местами встречается закопчённый от пожара кирпич. Данное культурное происшествие вскрыло не только хищнические методы работ, когда простым работягам искренне плевать на то, что они линейно разрушают в культурном слое, но и прекрасно сохранившийся цокольный этаж, а под ним фундамент исторического здания в самом сердце исторического центра Благовещенска», – пишут амурские краеведы в соцсетях.

Со страниц Инстаграма они обратились к местным властям с просьбой оперативно изменить место прокладки кабеля, а сам объект культурного наследия передать для изучения студентам и ученым. В будущем на этом месте можно создать исторический памятник с руинами, который будет напоминать гостям и жителям города, что и у Благовещенска есть свои неразгаданные тайны.

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#культура

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    "создать исторический памятник с руинами"

    Им мало руин на Зейской? ;)

  • Лингвист

    Лингвист
    2 часа назад

    Это здание не Торгового дома Кувшинова, а магазин Кувшинова И.И. в определенные года (до революции) который он снимал в аренду. В советское время областная библиотека...

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Когда 25-ть лет назад ОКЦ был недостроен, то он выполнял очень важную для подростков функцию. Функцию пространства, где они могли обитать без посторонних. Где сейчас собираются стаи благовских подростков ? Их же несколько тысяч на Благу. С 13 до 17 лет людям положено сбиваться в стаи. Этим стаям не нужны педагоги и тренеры. У таких стай даже нет места в Благе. Это геноцид.

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