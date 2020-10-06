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6октября
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сегодня, 13:04 0

Использовать материнский капитал на обучение детей стало проще

Использовать материнский капитал на обучение детей стало проще
Фото: unsplash.com

Распоряжаться материнским капиталом на обучение детей стало проще. Пенсионный фонд заключил соглашение с более чем 300 вузами в 75 регионах страны. Теперь родителям достаточно подать в ПФР заявление через личный кабинет на сайте, а все сведения фонд запросит самостоятельно, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

Раньше семьям, чтобы направить средства капитала на обучение, нужно было предоставлять копию договора об оказании платных услуг. Теперь, если с учебным заведением заключено соглашение, достаточно лишь подать заявление через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. Средствами материнского капитала можно оплатить образование любого из детей, при условии, что ребёнку, который дал право семье на сертификат, исполнилось три года, а учащемуся на момент поступления меньше 25 лет.

Программу по поддержке семей продлили до 2026 года, а сроки, в которые можно получить сертификат и распоряжаться средствами, не ограничены.

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#дети #образование

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