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сегодня, 12:41 5

В Благовещенске обокрали зоопарк (видео)

В Благовещенске обокрали зоопарк (видео)
Фото: www.instagram.com/zoo.lapushki_blg/

В понедельник, 5 октября, в Благовещенске обокрали мини-зоопарк «Лапушки». Директор рассказала, что неизвестный похитил металлический ящик. В нём находилось около 18 тысяч рублей.

— Вчера сотрудник Владимир работал один. Он убирает за животными, кормит их и принимает посетителей. Владимир заметил, что в зоопарк зашёл мужчина, но не обратил на него внимания. Такое бывает, что папы заходят проверить, работает ли зоопарк, а потом уходят за детьми, — рассказала директор «Лапушек» Марина Мирзаева.

Сотрудник вышел поменять воду для крокодилов, и в этот момент злоумышленник похитил металлический ящик с ключом, внутри которого находилось 18 тысяч.

— Даже если бы ключа не было, то этот ящик не трудно вскрыть. На деньги, которые лежали внутри, мы покупаем корм для животных и платим за аренду. Как раз уже подходило время платить аренду за следующий месяц, — сказала директор.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по факту кражи. Сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению, сообщили в полиции.

Напомним, что за кражу виновному грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    В Благовещенске есть зоопарк?

    Ты видишь зоопарк в Благовещенске? И я его не вижу. А он есть!

  • Farinelli

    Farinelli
    2 часа назад

    На Мухина 64 находится!

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Когда уже прокуратура закроет это садистское заведение? Бедные животные сидят в подвале, без естественного освещения.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    foxik62, а вы прокуратуре уже сообщили о нарушении Закона в этом заведении?

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    46 минут назад

    раньше я любил ходить в зоопарк, потому что я любил животных. Сейчас я не люблю ходить в зоопарк, потому, что я люблю животных (С).

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