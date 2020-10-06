В Благовещенске обокрали зоопарк (видео)

Фото: www.instagram.com/zoo.lapushki_blg/

В понедельник, 5 октября, в Благовещенске обокрали мини-зоопарк «Лапушки». Директор рассказала, что неизвестный похитил металлический ящик. В нём находилось около 18 тысяч рублей.

— Вчера сотрудник Владимир работал один. Он убирает за животными, кормит их и принимает посетителей. Владимир заметил, что в зоопарк зашёл мужчина, но не обратил на него внимания. Такое бывает, что папы заходят проверить, работает ли зоопарк, а потом уходят за детьми, — рассказала директор «Лапушек» Марина Мирзаева.

Сотрудник вышел поменять воду для крокодилов, и в этот момент злоумышленник похитил металлический ящик с ключом, внутри которого находилось 18 тысяч.

— Даже если бы ключа не было, то этот ящик не трудно вскрыть. На деньги, которые лежали внутри, мы покупаем корм для животных и платим за аренду. Как раз уже подходило время платить аренду за следующий месяц, — сказала директор.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по факту кражи. Сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению, сообщили в полиции.

Напомним, что за кражу виновному грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо ограничение или лишение свободы до двух лет.