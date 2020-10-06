Детям в Уруше приходится учиться в три смены из-за аварийного здания детского сада

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По словам жителей посёлка Уруша, в здании единственной школы разместились детский сад и «Точка роста». Школьники и учителя вынуждены заниматься в три смены.

– В нашем посёлке Уруша, откуда мы родом, все знают, есть одна единственная школа для тысячи детей, в которой сейчас разместили детский сад. Здание старой школы (здание, в котором была начальная школа и был размещён детский сад) находится в аварийном состоянии. Всех детей согнали в одну школу, а точнее на один этаж, половину первого этажа отдали под «Точку роста», вторую половину отдают под детский сад. Остаётся только второй этаж, один этаж на всех учеников! Дети вынуждены заниматься в актовом зале, учатся в 3 смены, учителя работают с утра до ночи, чтобы всех обучить! – высказались жители посёлка в соцсетях.

По словам главы Сковородинского района Алексея Прохорова, ситуация вынужденная. Здание, в котором раньше располагался детский сад, действительно, признано аварийным, поэтому находиться там нельзя.

– Естественно, мы не можем детям давать заниматься в аварийном здании, поэтому пришлось уплотниться. По моим данным, занятия проходят в две смены. В актовом зале проходят внеурочные занятия, как это происходит и в других школах, – рассказал глава района.

Сейчас готовится письмо в правительство области, в котором район просить помочь с ремонтом дошкольных групп в нынешнем здании школы. Параллельно будет рассматриваться и вопрос с аварийным зданием.

– Здание детского сада построено в 1957 году, сейчас решается, что целесообразнее – реконструкция старого здания или строительство нового. На реконструкцию понадобится порядка 30-40 миллионов рублей, на строительство нового здания – 80-100 миллионов рублей. После того как мы определимся, будем думать, как необходимые средства получить, в какую программу зайти. Также в планах обратиться за помощью к губернатору Амурской области Василию Орлову, – рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.