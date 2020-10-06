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6октября
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сегодня, 11:14 1

Новым заместителем мэра Благовещенска назначили Александра Воронова

Новым заместителем мэра Благовещенска назначили Александра Воронова

Во вторник, 6 октября, в администрации Благовещенска назначили нового заместителя мэра. Александр Воронов теперь будет курировать вопросы архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Александр родился в 1983 году в Тынде, а в 2005 году окончил ДальГАУ по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». В Тынде работал техником-строителем ООО «Новые технологии и конструкции мостов». Затем занимал различные должности в организациях Москвы и Тулы.

С 2016 по 2020 годы работал генеральным директором ООО «Строительно-монтажного управления 818» в Королёве. В августе 2020 года начал работать в Благовещенске в МП «Городской парк культуры и отдыха», сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#мэрия

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Комментарии
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  • Толстая натура

    Толстая натура
    15 минут назад

    Это кто, простите. И кто его на ДВ вообще знает?

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