Новым заместителем мэра Благовещенска назначили Александра Воронова

Во вторник, 6 октября, в администрации Благовещенска назначили нового заместителя мэра. Александр Воронов теперь будет курировать вопросы архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Александр родился в 1983 году в Тынде, а в 2005 году окончил ДальГАУ по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». В Тынде работал техником-строителем ООО «Новые технологии и конструкции мостов». Затем занимал различные должности в организациях Москвы и Тулы.

С 2016 по 2020 годы работал генеральным директором ООО «Строительно-монтажного управления 818» в Королёве. В августе 2020 года начал работать в Благовещенске в МП «Городской парк культуры и отдыха», сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.