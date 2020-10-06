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сегодня, 11:02 0

Путин назвал разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьёзными

Путин назвал разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьёзными
Фото: ochkov.net

Разговоры о том, что в будущем обучение школьников будет полностью переведено на дистанционный режим, «несерьёзны», пишет РБК. Об этом заявил на прошедшей в режиме видеоконференции встрече с педагогами и студентами педагогических вузов президент Владимир Путин (трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24»).

«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьёзными. Потому что как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя — это то, что дает высокое качество образования», — пояснил Путин.

Президент отметил, что, несмотря на снижение уровня образования во многих странах во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в России этого не произошло. В том числе и благодаря учителям, которые «сработали на отлично», сумев по-новому наладить учебный процесс, и «дистанционно вели уроки, используя новые технологии и современные подходы».

Отвечая на вопрос о планах дальнейшего развития дистанционных методов обучения школьников, Путин сказал, что сама жизнь заставляет работать над созданием такой системы.

«Нужно обеспечить доступ к широкополосному, скоростному интернету. Это мы должны сделать в течение следующего года. Нужно, чтобы в каждой российской семье было соответствующее оборудование. <...>. Ну и, конечно, нужно, чтобы все преподаватели школ были готовы к такой форме работы. По всем этим направлениям и будем двигаться дальше», — сказал президент.

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#коронавирус #образование #российская власть #школа

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