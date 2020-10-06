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6октября
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сегодня, 11:05 0

Завтра в Благовещенске Пенсионный фонд останется без света

Завтра в Благовещенске Пенсионный фонд останется без света

В связи с плановым ремонтом на подстанции в управлении Пенсионного фонда в городе Благовещенске 7 октября во второй половине дня будет отключена электроэнергия, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Пенсионного фонда продолжат оказывать консультации гражданам. Получение справок и других документов информационного характера будет приостановлено. Управление Пенсионного фонда просит скорректировать посещение гражданами клиентской службы на другое время.

Напоминаем, что зарегистрированные на едином портале госуслуг могут получить более 60 услуг ПФР без визита в клиентскую службу через «Личный кабинет гражданина».

Также получить государственные услуги Пенсионного фонда можно в многофункциональных центрах региона.

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#свет, тепло, квитанции

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