Василий Орлов узнал о нуждах школ на севере Приамурья

Во время командировки на север области Василий Орлов посетил несколько городских и поселковых школ.

Жители поселка Восточный Тындинского района через соцсети просили губернатора найти деньги на строительство нового здания для школы. Поддерживают местных жителей и власти – за счет собственных средств муниципалитет разработал проектную документацию, но госэкспертиза не утвердила её, поэтому сейчас документы дорабатывают. Администрация школы на период строительства готова перевести учеников в здание начальной школы, ребята будут учиться в две смены.

– Подобная проблема со строительством школы не единичная, аналогичная ситуация и в Невере. Пустых обещаний давать не буду. Посмотрим, что можно сделать, – сказал Василий Орлов.

В поселке Верхнезейский школа отремонтирована в 2019 году, тогда помощь оказала Дальневосточная железная дорога – около трех миллионов рублей было выделено на ремонт групп дошкольного образования. Еще 10 миллионов рублей на замену систем отопления и водоснабжения выделил областной бюджет. Директор Верхнезейской школы Марина Венглинская отметила, что теперь главная проблема – это оснащение школьного стадиона.

– У нас на предстоящий строительный сезон уже собран большой список объектов, которые планируется реконструировать. Как правило, это районные центры и большие школы. По бамовским поселкам будем решать отдельно, – сказал Василий Орлов.

А вот в школе № 1 города Сковородино работы по обновлению стадиона идут полным ходом. Это стало возможным благодаря помощи компании ООО «Газпром трансгаз Томск». На реконструкцию было выделено 7 миллионов рублей, также 700 тысяч рублей выделил районный бюджет.

– По завершении здесь будут новое поле для мини-футбола, современная баскетбольная площадка и беговая дорожка. В настоящее время все необходимое оборудование – трибуны и ворота – приобретено, подготовительные работы завершены, идет монтаж резинового покрытия на беговой дорожке и баскетбольной площадке, в планах – устройство нового ограждения. В октябре планируется закончить работу. На следующий год планируется завершить устройство беговых дорожек. Сейчас средства изыскиваем, – сказала пресс-службе амурского минстроя и. о. министра образования и науки области Елена Бурдуковская.