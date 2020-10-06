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6октября
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сегодня, 10:34 0

Переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет и к COVID-19

Переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет и к COVID-19
Фото: baikal24-sport.ru

Американское исследование показало, что человек, переболевший сезонным ОРВИ, может иметь антитела к коронавирусу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Недавнее исследование американских ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут», — говорится в сообщении.

При этом научных данных о том, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет к коронавирусу, нет. Кроме того, в ведомстве отметили, что переболевший коронавирусной инфекцией и имеющий антитела к ней, в течение какого-то времени может быть переносчиком инфекции. Именно поэтому маски следует носить всем.

«Как показывают последние исследования, человек, имеющий антитела IgG к коронавирусу, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком коронавирусной инфекции. Это крайне редкий, но возможный вариант», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что наличие положительного теста на антитела не дает преимуществ, поэтому средствами индивидуальной защиты должны пользоваться абсолютно все.

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#коронавирус #здоровье

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