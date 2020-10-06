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6октября
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сегодня, 10:46 0

В Благовещенске легковушка «улетела» в Бурхановку

В Благовещенске легковушка «улетела» в Бурхановку
Фото: @blag_dtp

Утро для одного из автовладельцев областного центра началось с опасного «полёта». Его машина слетела с проезжей части в Бурхановку.

В Благовещенске сегодня утром в районе пересечения улиц Октябрьской — Шимановского произошло ДТП. Столкнулись две иномарки. От удара одна из машин вылетела с проезжей части и угодила прямо в речку Бурхановку.

Информацию о ДТП разместил городской паблик @ blag_dtp. По сообщению подписчиков, Toyota Ist не пропустила Subaru.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, в ДТП с участием двух автомобилей никто не пострадал. Обе машины получили серьёзные повреждения. Обстоятельства аварии и виновника ДТП установит полиция.

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#ДТП #происшествия

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